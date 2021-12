RATTAGA PAKASES! Wolt ja Bolti toidukullerid rallivad ikka läbi jää ja lume. Kas see ohtlik pole, muretseb klient soojast toast 

Toimetuse poole pöördus murelik kullerisõltlane, kes nentis, et tal on väga kahju vaadata, kuidas toidukullerid libedal teel pakast trotsides väntavad, et kellelegi viia sooja suppi. „Omal ajal suusatamas käies teipisin ma sellise külmaga näogi kinni. Rattakullereid aga ei paista ilm üldse morjendamas. Kas neid sunnitakse külmaga välja või kas kullerifirmade bossid üldse tajuvad, mis tingimused väljas on?“