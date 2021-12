Kõigest 5 minutiga valmis: VIČI erinevate maitsetega pelmeenid võidavad üha enam südameid! 

VIČI traditsioonilistes pelmeenides on lausa 60% täidist. Muuseas, turul olevatest pelmeenidest on just VIČI-l kõige parem liha-taina suhe ning kasutatud pole mitte ühtegi säilitusainet.

Jah, justnimelt – lisaks harjumuspärastele soolastele pelmeenidele on VIČI tootevalikus ka magusad õuna-kaneeli pelmeenid, mis muutuvad järjest populaarsemaks. Hetkel on need müügil ainult mõningates Selverites ja Keilas Rõõmu Kaubamajas, kuid tõenäoliselt leiab tulevikus neid rohkematest kauplustest.

Pelmeene valmistades neid enamasti keedetakse, praetakse või frititakse. Tegelikkuses on üks nutikas moodus veel, kuidas pelmeene valmistada – see idee on näpatud Hiina köögist, kus teatud tüüpi jiaozi pelmeene just nii valmistatakse. Potstickers'ite tähendus hiina keeles on „voki külge kleepuma“. Inglise keeles on sellest toidust saanud potstickers’id ja eesti keeles võiks vaste olla poti- või pannikleepsud. Eesmärgiks on saada krõbeda küljega pelmeenid, mis on samas mahlase täidisega.