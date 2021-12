TÜNG KOGU RAHA EEST? Punane banaan tekitas peres toidutrauma. Pood annab aru 

„Võtsin punase koorega banaanist ampsu ja püüdsin mäluda, aga see oli kohutavalt mõru ja jube,“ meenutab ta. „Sülitasin suutäie kohe prügikasti. Pakkusin mehele ja lapsele ka, et nii õudne, kas tahate proovida. Millegipärast nad, vaesekesed, jäidki nõusse. Mõlemad sülitasid pärast veel tükk aega ning mees ähvardas, et ei proovi enam kunagi mingit uut toitu. Tüng oli ikka kogu raha eest!“ siunab pereema.