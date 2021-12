MAIASMOKKADE RÕÕM! Piparpräänikud, mida on tore piparkookide kõrval lauale panna 

Saksamaal on kombeks valmistada pfeffernüsse’sid ehk piparpräänikuid, mida on tore piparkookide kõrval lauale panna. Kellele erisugused jõuluvürtsid meeldivad, neil tasub oma maitsemeeli üllatada! Mis eriti hea, need väiksed vürtsipallikesed muutuvad seistes veelgi paremaks.