KÜPSETAMA! Tippkondiiter Hannah Hintliani krõbedad piparkoogid 

Piparkoogilõhnata pole õiget jõulutunnet ja seepärast küpsetatakse neid armastatud maiustusi detsembrikuus tuhandetes kodudes. Eriti mõnus on tulemus omatehtud taina korral ning paljudes peredes on käigus äraproovitud ning armsaks saanud retsept. Õllerestorani Põhjala Tap Room kondiiter Hannah Hintlian jagab oma piparkoogitaina retsepti, mida võivad julgelt proovida ka need, kes varem tainategu katsetanud pole. Õnnestub kindlasti ning piparkoogid saavad krõbedad!