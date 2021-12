EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Tulipunased krõmpsuvad hapukapsad, kauaelatud kauni elu tagatis 

Täna jagan üht lihtsat kodust viisi jõululauale ise kasulikest baktseritest tulvil hapendatud kapsad teha. Hapendatud ja fermeteeritud toidud on üks lihtsamaid viise oma mikrobioomi elurikkust toetada ja suurendada. Ning ise värskem ja tervem olla. Kuna hapnemine võtab aega umbes 3 nädalat, on just nüüd õige aeg üks paras laar hakkama panna.