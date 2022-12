VIDEOARHIIV | KERGED JÕULUTOIDUD | See lihtne ja maitsev seitsme mereanni salat on Itaalia jõuluklassika ja tõeline gurmee!

Jõulud! Imeline ettekääne süüa mereande särtsaka vinegretiga ja tunda, kuidas elu on kerge ja hea. Itaalias just nii jõululaupäeval tehaksegi. Üllatuslikult polegi see salat kuigi keeruline ega ka hirmus kulukas teha. Vau-efekti on aga küllaga.