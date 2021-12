Joogid MAITSETE ADVENDIKALENDER 4 | Särtsakas ingverinaps Tiina Lebane , täna 12:19 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

Foto: Jaan Heinmaa

Ingverinaps valmib kiiresti ja talvel, kui kehast külm läbi käinud, on hea end selle abiga üles soojendada. Ennekõike aga on see hea kingitus istembitud joogi sõbrale ja talvistel pühadel endalgi hea limpsida.