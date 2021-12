MAITSETE ADVENDIKALENDER 5 | Lihapallisuupisted dipikastmega  

Pikal peoõhtul on ampsu mõõdus lihapallid hea valik, sest need on maitsvad ka jahtunult. Hakklihale annavad maitset ja mahlasust rosinad, oliivid ja seedripähklid ning muidugi vürtsid. Pallikesed võid valmis küpsetada kasvõi paar nädalat varem ja sügavkülmas hoida. Päev enne söömist tõsta nad tavakülma ja kui soovid, võid ka enne söömist mõneks minutiks ahju sooja panna. Dipikastmesse vali värsked ürdid oma maitse järgi või maitsesta hoopis paprikapulbri või Cayenne`i pipraga.