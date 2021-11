MITU PANNI ON VAJA? Eesti eksperdid paljastavad, kui mitu ja millist panni sul tegelikult vaja on

Milline pann on parim on küsimus, mida Õhtuleht Kirjastuse köögitoimetajad alatasa kokku puutuvad. No olgu siis – koondasime oma head nõuanded ühte artiklisse, mille eesmärk on öelda: vaat just need pannid peaksid olema keskmise kokkamishuviga inimesel või perekonnal kodus kapis olemas.