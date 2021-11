SUUS SULAV EESTI | Kalakotletid seenekastme ja kartulitambiga 

Juba mitme hooajal vältel on Angelica Udeküll tutvustanud ETV ekraanil Eesti rikkalikku ja eripalgelist toidukultuuri. Ka laupäeval alustaval maitseretkel viib teekond Angelica Eestimaa erinevatesse paikadesse, kus leidub palju põnevaid ja innovaatilisi väiketootjaid. Ent saatesarja „Suus sulav Eesti“ kolmandal hooajal on erilise tähelepanu all just lapsepõlvemaitsed.