EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Krõbedalt kaunistatud pitsilised ülepannikoogid 

Määri enne esimest kooki pann õhukeselt võiga ja lase kuumeneda. Pane kulbiga tainast pannile ja kalluta ringikujuliselt, et see kataks õhkõhukese kihina terve põhja.

Õige pööramisaeg on käes, kui üle terve koogi tulevad väiksed õhumullid – see võtab 1–2 minutit. Hopp! Võid oma hõrgutise pipilikult lakke suunata. Maaläheduse armastajad piirduvad laia pannilabidaga. Iga järgmise koogiga pole pannile enam võid panna vaja – taignas on seda piisavalt.