SEENEMETSA ASEMEL TURULE: hapendatud võiseened osutuvad tõeliseks haisupommiks ja kitsemamplid on marinaadis viimasegi maitse kaotanud 

Esmalt sean ühel novembrikuu hommikul sammud Balti jaama turule. Avaturul puhub vire tuul, aga neli babuška't on oma purkidega platsis. Seenepurkidest laotud tornide kõrval märkan ühel laual ka karpi kuivatatud puravikkudega, aga kuna olen lubanud kolleegidele seenesalatit teha ja mul pole aimugi, kuidas neist krõbuskitest uuesti seened võiks saada, otsustan hapendatud ja marineeritud seente kasuks. Tõele au andes pole ma ka hapendatud seeni varem söönud, aga peagi võin omal nahal tõdeda, et turumüüjad on ka head turundajad.