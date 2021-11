NÄDALA KOOK | Mandlipirukas kaerahelbe-pähklikattega  

Mureda põhja ja krõbeda kattega pirukas sisaldab pehmet täidist, mis peaks võluma kõiki martsipanisõpru. Täidise võib valmistada nii mandli- kui martsipanimassist. Viimasel juhul võiks suhkru kogust vähendada, sest see on magusam. Mandlimass on pehmem ja seda on hõlpsam ühtlaseks töödelda.