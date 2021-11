POOLE TUNNIGA VALMIS | Vaarikatega kookosmakroonid  

Kui sõrniku-, jäätise- või vanillikastmeteost on munavalgeid alles jäänud, siis tasub kindlasti need viis minutit võtta, et kookosmakroonitainas kokku segada ning küpsised ahju lükata. Vaarikate asemel võid küpsiseid valmistada ka muude külmkuivatatud marjade või hoopis ühe laimi riivitud koorega.