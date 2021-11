Hiinlased söövad Eesti kanade varbaid ja aafriklased meie sigade päid 

Pea kõik toiduliidu liikmed viivad oma kaupu Eestist välja, peamiselt lähiriikidesse, nagu Läti, Leedu, Soome ja Rootsi. Teatud kaubagruppe eksporditakse ka Rootsi, Suurbritanniasse, Norrasse, Türki, Saksamaale, Ukrainasse ja Taani. Pea kolmandiku ekspordist moodustavad piim ja piimatooted, linnumunad ja mesi. Järgmine suur ekspordigrupp on Eesti alkohol ja muud joogid.

Eesti piimatoodete peamisteks ekspordiartikliteks on piim, koor ja juust. Näiteks Eestis toodetud itaaliapärane juust Valio Gran Regale on juba ammu leidnud tee Kreekasse ja Itaaliasse, aga ka kaugematesse paikadesse, nagu Kanada ja India.

Eksootilisematest sihtkohtadest leiab Eesti tooteid Hiinast, kuhu liiguvad nii mineraalvesi kui kanavarbad. Aasiasse rändab ka osa meie jäätisest, samuti kuivatatud ja jahvatatud astelpaju pressijäägid. Uus-Meremaale eksporditakse külmutatud kilu ja vürtsikilufileed, ning mitme joogitootja kokteile, mahlu ja likööre. Kuweidist ja Ghanast leiab Eestis toodetud lastetoitu, nagu pirnipüree, ja purgisuppe. Gruusiast saab osta Eestis toodetud konserve ja ulukuliha, Ukrainast veise- ja kanapuljongit. Eestis toodetud jogurtit ja lõssipulbrit leiab Ameerika Ühendriikidest, Kazahstanist ja Jaapanist.

ASi HKScan Estonia Baltikumi äridirektor Kristina Mustonen-Shevelevskyi märkis, et ettevõtte ekspordimaht on viimastel aastatel kasvanud üle 20 protsendi. „Kõige eksootilisemad riigid, kuhu ekspordime, on Libeeria, Angola ja Elevandiluurannik. Näiteks Aasiasse müüme kanavarbaid ja Aafrikasse seapäid,“ ütles Mustonen-Shevelevskyi.