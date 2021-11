EVELIN ILVES | Ulme, et selline asi Eestis võimalik on!  

Olgem ausad, tempo oli ikka kõrgeks ka kruvitud – äratus kella 6 ja 7 vahel, koolitunnid hilise pärastlõunani, siis huviharidus (jah, see on sama tähtis kui tunniplaanipärane õpe) ja seejärel kodutööd. Teismeliste laste 12-15 tunnised tööpäevad koos aja ja tähtaegade survega on ka minu meelest kõike muud kui rõõmu tootev ja tervist tagav.