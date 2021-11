VIDEO! IMEPANN JA MULKSUKANN: mis juhtub, kui nendega peab kooki ja jooki tegema tänapäeva noor? 

Tänapäeva köök on abimeestest pungil. Iga toidu või kiusatuse jaoks on oma vahend. Kohvi valmistavad kriminaalset head masinad, liha hautab eriline pott, mis saab veel hakkama kookide, leibade ja millega iganes muuga, kui selle järele isu tekib. Kogu vaid raja (sest see kraam pole odav - või mine tööle ministeeriumisse), leia köögis ruumi (nad on üsna kobakad) ja oska nupule vajutada.