NÄDALA KOOK | Mandlibeseekook keedukreemiga  

Rikkalik ja õrn kook on pärit Norrast, kus see kannab nime suksesskake ( tõlkes edu kook) ja kus seda on tavaks pakkuda kõikvõimalike tähtsate sündumuste puhul. Koogipõhja võib küpsetada ka 26 cm lahtikäivas vormis ja katta siis kreemiga. Gluteenivaba koogi kaunis kollane värv tuleb munakollastest.