WHITE GUIDE EESTI 2022: söögikohtade arv on kahanenud, kuid paljud vanad tegijad on saanud uue hingamise 

Kuid White Guide’i kirjastaja Baltimaades Aivar Hanson väidab meediale saadetud teates, et külalislahkus on valdkond, mis ei taandarene ka kõige keerulisemal ajal, vaid areneb alati edasi. Söögikohtade arv on küll tublisti kahanenud, kuid paljud vanad tegijad on saanud täiesti uue hingamise. Uued tulijad aga muudavad meie söögielamused mitmekesisemaks ning jätkusuutlikumaks.