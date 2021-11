EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Minu lapsepõlve magusmõnus kanapraad 

Lapsepõlve turvatoidud on käepärane abiline, kui stress liigselt ligi kipub. Meie pere eelmise nädalavahetuse ühel lõunalaul olid nad kenasti rivis – täidetud ahjukana, koorekaste, kartulipüree ja nuikapsa-porgandi salat – just sellised, mida sai koos ema või vanaemaga kümneid kordi koos meisterdatud, aga siiski ka erinevad. Väikese XXI sajandi kiiksuga. Siin nad on: