EVELIN ILVES | Lõviosa raviraha kulub neile, kel iseenda ja kaaskodanike tervisest sooja ega külma ole  

Kui avalikkuse ette ilmus info kuuekohalistest rahanumbritest, mida haigekassa on COVID-19 nakkusega patsientide ravimisele kulutanud, sealjuures fakt, et julgelt üle 90% sellest summast on kulunud vaktsineerimata inimeste ravimisele, langesid paljudel käed jõuetult rüppe. Kuid võib-olla näitab see kõverpeegel meile probleemi sügavamat olemust? Ehk osutab see tõsiasjale, et meie solidaarne ravikindlustus ja kõrgema taseme meditsiinisüsteem on juba pikki aastaid olnud kahetsusväärselt kõige vähem ligipääsetav just neile inimestele, kes igapäevaselt tööl käivad ja oma maksude ausa maksmisega kogu süsteemi üleval peavad.