Armastatud makra ehk surimipulk – millest see tehtud on?  

Mis on see valge sisu ja oranži pealispinnaga ülimaitsev kalatoode, mis on alati sinu toidulauale kuulunud? Emad ja vanaemad on seda nimetanud makraks või krabipulgaks. Tegelikkuses on õige nimi aga surimipulk. Surimi on naturaalselt kasvanud kala hakitud ja töödeldud filee, mis on vormitud ühtlaseks valgeks pastaks.