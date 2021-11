KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Mimino (Jõhvi): selle koha kuulsus on liikunud kaugele. Kas aga maitse tõestab seda? 

Kes Ida-Virus on vähegi olnud toiduelamuste otsingul, on kindlasti kuulnud nimetust Mimino. Et see linnaserva ja maanteede äärde jääv gruusia resto on kindlasti külastamist väärt. Kuna asjatoimetused viisid mindki sinnakanti, kasutasin võimalust ja hüppasin sisse. Saabuval õhtutunnil tundusid küll aknad pimedad olema, kuid igaks juhuks sai lähemale mindud ... ja tõesti, hämaras ruumis istusid inimesed.