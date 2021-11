LUGEJA KÜSIB: mida teha norilehtedega? 

Kuivatatud merevetikalehte ehk norit kasutatakse tõepoolest enamasti suši valmistamiseks. Ent tasub teada, et need tumedad lehed on ka suurepärased maitseandjad, mida võib lisada kergelt purustatuna salatitele, hommikuvõileivale ja -pudrule ning munaroogadele.