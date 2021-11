VAID VIIS KOOSTISOSA | Kodused piparmündinööbid šokolaadis 

Õhetavad kodused piparmündinööbid meenutavad After Eighti mündi-šokolaadikomme. Nööbikesed tulevad üsna intensiivse maitsega, nii et ühest väikesest maiusest piisab täiesti magusaisu rahuldamiseks. Ole piparmündi lisamisega aga ettevaatlik, et seda mitte üle doseerida!