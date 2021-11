NII HÕRK! Küpsetatud juustukook, mis viib keele alla! 

Pange suurde kaussi toorjuust ja segage suhkruga läbi. Lisage ühekaupa munad, vanilliekstrakt, nisujahu ja sool. Kui kõik on ühtlaseks segatud, niristage aeglaselt ja samal ajal segades juurde vahukoor. Jälgige, et kausi äärde ega põhja ei jääks mõnd toorjuustutükki. Valage segu küpsisepõhjale. Tõstke vorm ahju keskmisele restile 45–50 minutiks küpsema.

Kook on valmis, kui on pealt pruun ja keskelt võbelev. Laske jahtuda vähemalt neli tundi kuni üle öö. Kui kook on täiesti jahtunud, tõstke vormist välja. Serveerige niisama või meelepärase toormoosiga.