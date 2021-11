Kalatoitude retseptid LIHTNE KALAPÄEV! Ahjulõhe kuskussi ja köögiviljadega Tiina Lebane , täna 07:26 Jaga: M

Kes siis ei armastaks ühekorraga ahjus valmivaid roogasid! Kuskussi- ja köögiviljapadjal ahjulõhe on just selline, mille ettevalmistamiseks ei kulu eriti aega ja pealegi on tulemuseks korralik kõhutäis. Kuskussi lisandiks on porgandi ja porru kõrval ka mandlilaastud ja rosinad, mis meenutavad kuskussi algupära ehk araabia kööki. Idamaist nüanssi saad suurendada, kui kasutad murulaugu või sibulavarte asemel värsket münti.