KOROONA LÕI KOHUKEST! Pandeemia kahandas kultusmaiuse müüki, kinnitavad tootjad, aga ainult natuke

„Kārumsi klassikalisele vanillikohukesele kuulub tooteartiklite käibetopis esimene koht ehk Eesti enimmüüdud kohukese tiitel. Maitsetest on eelistatud veel Kārumsi kohuke šokolaaditükkidega ja karamellikohuke, mis mõlemad kuuluvad Eestis kohukeste esikümnesse. Kokkuvõttes on pea iga kolmas Eestis müüdud kohuke just Kārumsi kohuke,“ ütleb Premia Tallinna Külmhoone AS juhatuse esimees Aivar Aus (Premia Tallinna Külmhoone on alates 2020. aasta aprillist Kārumsi toodete ametlik turustaja Eestis).