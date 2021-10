EVELIN ILVES | Rusikate ootel. Ja need alustavad nõrgematest

Kui kaua kestab olukord, kus tavalised tublid inimesed arsti juurde ei pääse ning nende tervisehädadel pole muud võimalust kui halastamatult süveneda ning krooniliseks muutuda? Samas kui kõikide tasandite raviasutused, aga eriti kõrgema astme eriarstiabi andvad kliinikud on sunnitud oma põhiressursi panema vaktsineerimata kaaskodanike ravimisele, kelle kaval viirus hoolimata alternatiivmulli varjumisest kätte on saanud ning nende kehades rõõmupidu peab, et ikka uusi ja karmimalt käituvaid tüvesid juurde luua...