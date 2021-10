TIPPKOKK ÕPETAB: külmaga pole paremat asja kui pikalt malmpotis hautatud veisepõsk 

„Üks asi, mida sügisel kindlasti teha tuleb, on õunakook. Samasugust sooja kodutunnet aitavad luua pikalt hautatud liha ja ahjuroad. Kui külmaks läheb, siis on malmpott kodus asendamatu asi,“ ütleb restoranide Kuu ja Purpur peakokk Lauri Erm. Pikalt hautatud veisepõske pakkust ta ka eelmisel Pärnu restoranide nädalal restoranis Kuu ja kuna roog osutus populaarseks, seisab see menüüs siiani. Kuidas aga kodus sea- ja veisepõske valmistada?