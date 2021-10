MAITSEELAMUS | Rebitud kõrvits 

Koostisosad 1.2 kg (muskaat)kõrvits 3 tk Küüslauguküüs 4 spl Õli 1 tl Sool 0.5 tl Purustatud must pipar 0.5 tl Kuivatatud ja punt värsket punet või rosmariini

2. Sega kausis kõik koostisained kokku. Seda on hea teha sõrmedega, et kõik kõrvitsatükid oleksid õliga kaetud. Vala küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ja küpseta 225-kraadise ahju alumises kolmandikus 20–25 minutit või kuni kõrvitsatükid on pehmenenud.