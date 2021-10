KÜLASTA: Pärnu restoranide nädal tuleb taas! 

6.–14. novembrini on kõik hea toidu nautijad oodatud Pärnusse, sest juba seitsmendat korda toimub Pärnu restoranide nädal. Toiduküllane teemanädal on aastatega muutunud Pärnumaa üheks olulisemaks sündmuseks, mil restoranid pakuvad oma külastajatele erimenüüd. See on suurepärane võimalus teha tutvust värskeimate kokandustrendidega ja nautida kohalikku toidukultuuri.