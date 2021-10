Tippkokk Heidi Pinnak: prantslased on nagu toidukunsti vedur planeedil Maa  

„Söömine on sotsiaalne tegevus – see toob inimesed ühise laua taha ning seda nauditakse. Üheskoos söömine ei ole füüsiline vajadus kõhtu täita, vaid emotsiooni otsimine ja saamine,“ usub Brasserie 11 peakokk Heidi Pinnak.

„Kokakunst on rahva kultuuri osa – nii, nagu Eestis, on toidul ka Prantsusmaal suur osa inimeste elus,“ ütleb Eesti tippkokk Heidi Pinnak. Söömine on tema sõnul sotsiaalne tegevus – see toob inimesed ühise laua taha ning ka seda nauditakse. Sestap jagab ta ka soovitusi, kuidas toitu nautida, kuidas valmistada gastronoomia kodumaal populaarseid sinimerekarpe valge veini kastmes ning kuidas Prantsuse köök üldse jaguneb.