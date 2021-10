EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Metsaseenepirukas toekas, toitev ja soojendav 

Seal, kus veel metsa alles, on ka võimsat sidusust loov seeneniidistik maa all tasahilju kaunist kogukonda koos hoidmas. Viljakehad, mida võrgustik aeg-ajalt maa peale kasvatab ja mida nii metsloomad kui inimesed meelsasti söögiks tarvitavad, on omamoodi smart food*, sest suur hulk seeni on oma olemuselt adaptogeenid – see tähendab võimekust pakkuda peremeesorganismile või ka sööjale just sellist tasakaalustavat abijõudu, mida antud keha vajab: kas midagi võimendada või hoopis vajadusel vaigistada. Kas pole tore tarka toitu tarvitada? Siinkohal jagan teiega üht metsaseentest valmistatud talustiilis toiduretsepti, mis ka linnas hea tunde toob ja meeled mõnusaks teeb.