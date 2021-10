Prantsuse suursaadik Eestis: meie kokakunst ei kuulu enam ainult Prantsusmaale 

„Eestis on väga palju häid kokkasid ja restorane ja seega on keeruline kedagi eraldi esile tõsta, sest nimekiri tuleks pikk ja kellegi unustamine oleks ebaõiglane,“ kinnitas härra Éric Lamouroux Õhtulehele. Pildil koos Brasserie 11 peakoka Heidi Pinnakuga Goût de France`i avamisel.

„Prantsuspärase köögi edu valemiks on see, et kogu Haute Cuisine' maailm on selle omaks võtnud. Minu vaatevinklist ei kuulu Prantsuse kokakunst enam ainult Prantsusmaale, vaid kõigile maailma kokkadele, kes seda elus hoiavad ja arendavad,“ ütles Prantsuse suursaadik Eestis Éric Lamouroux Õhtulehele.