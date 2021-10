EVELIN ILVES | Kui 50 aastat tagasi tulid lauslollused Venemaa pealinnast, siis täna voolab otsustemuda Toompealt 

Pea kolmkümmend aastat oleme end vahelduva edu ja vähemalt näilise panustamisega üritanud postsovieetidest põhjamaalasteks positsioneerida. Koroonapandeemia on toonud valusa tõe: Põhjala riigid pole põhjusega meid seni endi hulka arvanud. Peamine pole mitte vähene solidaarsus riigi tasandil või omanäoline minimalistlik maksusüsteem, vaid käitumine puhtinimlikul tasandil. See on parameeter, mis meie riigijuhtide kaudu levitab me lugu kogu maailmas- vähemalt seal, kuhu nad füüsiliselt või ka meediakanalite kaudu jõuavad. Vahelduva eduga on meil õnnestunud üht-teist ka periooditi varjata ning siludagi, aga viimased paar aastat oleme ikka täies alastuses näidanud, kes me (ikka veel) oleme. Idaeurooplased.