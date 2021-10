RETSEPT: Vahemerepärane kolme juustu pasta Baieri moodi 

Baierimaa asukoht Alpi jalamitel kingib kohalikele põllumeestele suurepärased tingimused maitsva toidu valmistamiseks, kasvatamiseks ja tootmiseks. Karge mägede õhk käsikäes küllusliku päikesega, rammus ja rikkalik pinnas, lopsakas rohi ja mõõdukalt sademeid – need kõik annavad nii viljale, köögiviljadele kui sealsete lehmade piimale ainuomase ja unustamatu maitse. Baieri piimast valmistatud juustud on pikantsed, kreemjad, rikkalikud ja uskumatult maitsvad nii soolasteks kui magusateks toidunaudinguteks. Baieri õnnelike lehmade piimast valmistatud jogurtid ja desserdid kingivad igale sööjale õnnelikke hetki.

Keeda spagetid keevas soolaga maitsestatud vees kuni need on al dente. Samal ajal, kui pasta keeb, kuumuta paksupõhjalises potis oliiviõli, lisa küüslauk ja kuumuta 1 minut. Seejärel lisa kirsstomatid ning kuumuta veel 5 minutit, kuni tomatid on pehmed. Lisa potti vahukoor ja paar spl pastakeedu vett, kuumuta ning sega hulka juustud, keedetud spagetid ja oliivid. Maitsesta soola ja musta pipraga. Serveeri värske basiilikuga ja kaunista Diplomat`i juustu laastudega.