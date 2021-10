RETSEPT: salat röstitud kõrvitsa ja juustuga, magusaks Baieri juustutaldrik 

Sega kõrvitsakuubikud oliiviõliga, maitsesta soola ja musta pipraga ning rösti 200° C juures ahjus umbes 25 minutit või kuni kõrvits on pehme. Salatikastme jaoks lisa kõik koostisosad kaanega purki, lisa näpuotsatäis soola ja musta pipart ning raputa purki, kuni kaste on segunenud. Sega suures kausis kokku salatilehed, punane sibul, mõlemad juustud, kõrvitsaseemned ja salatikaste ning pane kõige peale röstitud kõrvits.