KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Willy baar (Pärnus): supimaailmas on säherdune esitlus kõrges hinnas 

Puhvetitel on kombeks koguneda parvedesse. Pärnus on kõikse suurem parv mõistagi kesklinnas, kuid kui hakata piki Riia maanteed liikuma, siis on kõigepealt tükk tühja maad, kuni jõuad Rähni tänava ristmikuni ning seal on siis selline väiksem ja hajusam parveke. Keset seda parve elab Willy baar. Elab juba aegade hämarusest saati ja kohaliku kogukonna toel.