REBASTEGA HEAST TOIDUST: "taimse toidu eelistamine on positiivne, aga on silmakirjalik väita, et veganlus on maailmale hea"

Kohviku Komeet peremehed, vennad Priit ja Peeter Rebane on veendunud, et parim toit algab kvaliteetsest toorainest, on armastusega tehtud ja tihti väga lihtsal kujul. Ka liha, kui see looma austaval viisil hangitud. See ravib haiguseid, tõstab tuju ning hoiab kodukohas elu.