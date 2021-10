VIDEO! TEE ISE DALGONA KÜPSIS: „Squid Game'i“ kurikuulus lihtne maius vallutab maailma 

Seriaalis on Dalgona küpsise väljakutse lihtne – sulle antakse metallist alusel pruunikas küpsis, millesse on pressitud mingi kujutis. Juures on nõel, millega tuleks kujutis ülejäänud küpsisest lahti toksida nii, et pilt ei purune. Muidu on see võistleja sõna otseses mõttes kutu.