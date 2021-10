Millega valmistoit sügavkülma panna?  

„Kindlasti on pakendil toidu külmutamise juures oluline osa, kuid olen seda usku, et mitte vähetähtis pole ka see, mida ja kui pikalt üldse sügavkülmikus hoida, sest olenevalt toidu koostisest võib kapp käituda ka üpris erinevalt,“ ütleb kokaraamatute autor ning Anne&Stiili köögitoimetaja Britt Paju.