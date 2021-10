VIDEO | Kuidas valmistada perele kiirelt ja lihtsalt maitsev õhtusöök? 

Blå Bandi pajaroad valmivad kiirelt ja lihtsalt, kuid jätavad sööjatele samas mulje justkui oleksid pikalt pliidi ääres seisnud. Kõik tooted on loodud tippkokkade poolt tehtud retseptidel ning seega pole endal vaja liiga palju mõelda, millal soola, pipart või muud maitseainet lisada. Soovi korral saad nendele ka hakkliha või kana lisada, kuid mekk on hea ka ilma nendeta.

Suureks plussiks on see, et Blå Bandi tooted on naturaalsed, sest ei sisalda maitsetugevdajaid ning säilivad kaua just loomulike koostisosade tõttu.