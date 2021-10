EVELIN ILVES | Uus toitumisnõuanne: söö siis kui isu on... Kas tõesti päästev avastus?

Märkan viimasel ajal üsna sagedasti, et patsiendid, kes minu juurde töötervisekontrolli vastuvõtule saabuvad, on nn intuitiivsed toitujad. Mingit ühist nimetajat neile anda ei saa – on noori ja on eakamaid, on heas vormis ja on neid, kes sellest ammu juba üsna kaugel. Mis aga silma jääb, on see, et nende oma kirjelduste järgi söövad nad päevas enamasti ühe nn päristoidukorra, vahel harva ka kaks, aga see-eest on neil menüüs terve hulk vahepalasid. Ja need on muidugi mitmekesised...