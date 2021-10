HEAD ISU KALAPÄEVAKS! Kreemine kalavorm lehttainaga  

Koostisosad 3 tk Peekoni viil 1 tk Küüslauguküüs 0.5 tk Sibul 200 g Lillkapsaõisikud 1.5 dl Külmutatud herned 3 dl Köögikoor 650 g Valge kala filee (koha, tursk, klaarsäga vms) 3 spl Nisujahu 2 spl Hakitud till 350 g Lehttainas 1 tk Muna Sool Must pipar Õli vormi määrimiseks Sidrunisektorid serveerimiseks

1. Haki peekon, küüslauk ja sibul. Pane külmale pannile ja kuumuta kuni peekon hakkab särisema, siis kuumuta veel 2-3 minutit kuni sibul on pehme.

5. Rulli tainas lahti nii suureks, et see ulatub igalt poolt 1 cm üle vormi ääre. Lõika ääred sirgeks. Lõika keskele ring, et niiskus pääseks küpsedes välja.