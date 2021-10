LASTELEMMIK! Pastavardad 

Veidi elevust ja vaheldust igapäevasele toidulauale! Neid vardaid on eriti vahva koos lastega valmistada. Varrastele lükkamiseks sobivad paremini penned või muud suurema pinnaga makaronitooted. See on ka hea moodus ära kasutada mõnest toidukorrast järele jäänud keedetud pasta.