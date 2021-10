30 AASTAT HILJEM JÄLLE SAMA JAMA! Õhtuleht käis Lätis Lidli ukse taga koos naabritega vennastumas ja järjekorranippe õppimas 

Miks, miks – tegelikult on sel ilusal laupäeval põhjuseid Lätit väisata piisavalt. Imeilus ilm, kuldsed metsad teel ja Valmiera on suur igasügisene Simjuudi laat. No ja siis on Saksa kaubandushiid Lidl. Esmatarbe kaubanduses revolutsiooni tõotav üliodavate hindadega kauplusekett, kes kohe ka Eestis uksed avab. Lätis lahti alates neljapäevast, ehk siis nädalal lisaks avamishinnad. „Ehk me eneseväärikus maksab 39 senti banaanikilo eest,“ osatas otse minu eest järjekorras seisev Läti härrasmees. Või kana, mis maksab 1.15. Õlu 39 euro eest purk. Ja seisis ikka edasi.