LASE FANTAASIAL LENNATA | Tippkokk: „Ahjuroog pole mõni tiramisu, mida täpselt retsepti järgi pead tegema.“ 

Foto: Kollaaž, pildid Erlis Schönberg

„„Ahjuroog pole ainult mugav õhtusöök perele, vaid ka suurepärane pidusöök külalistele. Pealegi pole see mõni tiramisu, mida täpselt retsepti järgi pead tegema,“ kinnitab Resto Linn maitsemeelelahutaja Erlis Schönberg, et täpsed kogused ja vahekorrad paneb paika vormi suurus. Ta usub, et järgnevates retseptides on mänguruumi piisavalt ja miks mitte ahjupoti asemel kasutada sügisel hoopis kõrvitsat. Ning kindlasti tasub ka külalistele toit potiga lauale panna.