MILLINE TORE ÜLLATUS! Küüslaugud meemarinaadis 

Küüslaugud meemarinaadis Tiina Lebane , täna 13:38

Sügisel, kui eestimaine küüslauk on mahlane ja väge täis, on õige aeg seda talviseks delikatessiks valmistada. Tugeva maitsega rosmariin sobib magusapoolsesse marinaadi hästi, aga kui oled siiani kahelnud, kas estragonil on kohta sinu maitseaineriiulil, siis proovi seda ürti meemarinaadis ja üllatud!